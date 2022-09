Openbron kantoorsoftware LibreOffice vraagt voor zijn suite in de Mac App Store nu een eenmalige betaling.

De app kost eenmalig € 8,99. Dat is een van de eerste keren dat The Document Foundation, de organisatie achter de openbron software, geld aanrekent voor de suite. In een blogpost legt Italo Vignoli, de woordvoerder van LibreOffice, uit dat het om een nieuwe strategie van het bedrijf gaat.

Er zal in de toekomst telkens een gratis 'Community version' komen, die is gemaakt door vrijwilligers. De verschillende 'ecosysteembedrijven', zoals Vignoli hen noemt, krijgen een betalende versie, omdat deze software door professionals is aangepast om naadloos binnen het systeem, in dit geval dat van Apple, te werken. Al zal het misschien ook meespelen dat het organisaties ook gewoon geld kost om apps op de verschillende App Stores te hosten.

Commerciële versie

De LibreOffice client in de Mac App Store is niet gebaseerd op dezelfde broncode als de standaard versie van LibreOffice, legt Vignoli uit. De software werd tot nu toe altijd onderhouden door het consultancybedrijf Collabora. Naar de toekomst toe moet het dus duidelijker worden welke software 'open' is en welke versies commercieel zijn, en dus aangepast door bedrijven.

Wie trouwens een gratis Community versie van LibreOffice voor macOS wil, kan die altijd nog vinden op de website van LibreOffice zelf. Vignoli impliceert zelf dat het belangrijkste verschil met de betalende versie op de Mac App Store is dat die laatste geen Java ondersteunt.

De app kost eenmalig € 8,99. Dat is een van de eerste keren dat The Document Foundation, de organisatie achter de openbron software, geld aanrekent voor de suite. In een blogpost legt Italo Vignoli, de woordvoerder van LibreOffice, uit dat het om een nieuwe strategie van het bedrijf gaat. Er zal in de toekomst telkens een gratis 'Community version' komen, die is gemaakt door vrijwilligers. De verschillende 'ecosysteembedrijven', zoals Vignoli hen noemt, krijgen een betalende versie, omdat deze software door professionals is aangepast om naadloos binnen het systeem, in dit geval dat van Apple, te werken. Al zal het misschien ook meespelen dat het organisaties ook gewoon geld kost om apps op de verschillende App Stores te hosten. De LibreOffice client in de Mac App Store is niet gebaseerd op dezelfde broncode als de standaard versie van LibreOffice, legt Vignoli uit. De software werd tot nu toe altijd onderhouden door het consultancybedrijf Collabora. Naar de toekomst toe moet het dus duidelijker worden welke software 'open' is en welke versies commercieel zijn, en dus aangepast door bedrijven. Wie trouwens een gratis Community versie van LibreOffice voor macOS wil, kan die altijd nog vinden op de website van LibreOffice zelf. Vignoli impliceert zelf dat het belangrijkste verschil met de betalende versie op de Mac App Store is dat die laatste geen Java ondersteunt.