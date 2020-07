De gratis en open source kantoorsoftware LibreOffice bekijkt de mogelijkheden voor een betalende editie. Maar dat wordt niet unaniem enthousiast onthaald door de ontwikkelaarsgemeenschap.

LibreOffice is een gratis en open source tegenhanger van Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Access. Maar ontwikkelaars merkten recent op dat versie 7.0 van de software de vermelding "Personal Edition" meekreeg. Dat deed vragen rijzen over de komst van een zakelijke betalende versie. Onder meer omdat LibreOffice ook in het onderwijs of bij non-profit organisaties wordt gebruikt als goedkoper alternatief voor Microsoft Office.

De raad van The Document Foundation (TDF), de organisatie boven LibreOffice, reageerde daarom begin deze week met een verklaring om te benadrukken dat LibreOffice gratis zou blijven.

"Geen van de veranderingen die we momenteel bekijken zullen impact hebben op de licentie, de beschikbaarheid en het toegestane gebruik en of de functionaliteit. LibreOffice zal altijd vrije software blijven en niets verandert voor onze eindgebruikers, ontwikkelaars en leden van de community."

Maar The Register merkt op dat dat niet het volledige verhaal is. Verder in de verklaring van TDF staat dat de organisatie werkt aan een marketingplan waarbij er een 'free' LibreOffice komt en een LibreOffice Enterprise. Die zou worden aangekondigd op 15 juli, maar ontwikkelaars merkten de wijzigingen in de code eerder op.

Vrijwilligers Vs. partners

Dat die, nog niet al te openlijk gecommuniceerde, wijziging er zou komen, heeft te maken met wie bijdraagt tot LibreOffice. Vooral naar organisaties die LibreOffice wel gebruiken, maar niets bijdragen. Zo zijn de gebruikers van LibreOffice wel gestegen, maar het aantal ontwikkelaars niet.

De software wordt vandaag ontwikkeld en onderhouden door vrijwilligers en door 'ecosystem partners', organisaties die geld of mensen inzetten voor de ontwikkeling. Sommigen van hen brengen vandaag ook hun eigen commerciële versie van LibreOffice op de markt en volgens The Register komt vandaag 68 procent van de ontwikkelingen van die ecosystem partners.

De nieuwe enterprise-versie van LibreOffice moet die balans beter verdelen, zodat zakelijke gebruikers waarschijnlijk gaan betalen voor het gebruik. Volgens TDF moet het nieuwe model daarbij ook zorgen voor duidelijke zakelijke garanties (SLA's) rond ondersteuning van de software.

Het exacte plan is nog in volle ontwikkeling volgens The Document Foundation. Momenteel ziet het er naar uit dat er een gratis versie blijft voor consumenten en mogelijk voor heel wat organisaties. Maar aangevuld met een enterprise-versie waarvoor bedrijven moeten betalen waarbij ze mogelijk extra ondersteuning krijgen, of bepaalde functies en versies eerder krijgen. Dat wordt vermoedelijk in de komende dagen of weken duidelijker.

