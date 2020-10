In een opmerkelijke open brief vraagt LibreOffice aan tegenhanger OpenOffice om 'de juiste keuze' te maken en zichzelf op te heffen ten voordele van LibreOffice, dat veel verder staat.

De brief is duidelijk: "LibreOffice is de toekomst van OpenOffice, laten we er allemaal achter staan!" klinkt het. Daarbij merkt LibreOffice op dat OpenOffice nog steeds een sterk merk is, maar sinds 2014 geen significante update heeft gehad. Het aantal codetoevoegingen voor 2019 lag er op 595, bij LibreOffice zijn dat er 15.000.

Om de opmerkelijke oproep te kaderen moeten we even terug in de tijd. OpenOffice is open source kantoorsoftware die met haar tekstverwerker, spreadsheets, database en presentatiesoftware een tegenhanger is voor onder meer Microsoft Office en Google Docs. De software bestaat binnenkort twintig jaar.

OpenOffice was in handen van Sun, dat in 2009 werd overgenomen door Oracle. De code van OpenOffice werd later aan de Apache Foundation geschonken, maar daarbij veranderde ook de licentie voor het project. Dat maakte dat enkele vrijwilligers zich afsplitsten en The Document Foundation (TDF) hebben opgericht en van daaruit LibreOffice, een op OpenOffice gebaseerde variant, uitbrachten.

Tien jaar later is OpenOffice nog steeds de bekendste van de twee, maar LibreOffice is het project dat met meest wordt bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe functies. Hoewel er wel eens werd gezegd dat de twee ooit terug kunnen samenkomen, is dat nooit gebeurd.

The Register nam contact op met Jim Jagielski van de Apache Software Foundation en betrokken bij OpenOffice. Hij erkent dat OpenOffice niet in de beste staat verkeert, maar hekelt wel het feit dat TDF oproept tot een eventuele fusie of stopzetting van OpenOffice in een open brief, in plaats van via persoonlijk contact.

Hij wijst er ook op dat de twee verschillende licenties hanteren (Mozilla Public License v2 voor LibreOffice en Apache Licence v2 voor Open Office). Dat maakt dat LibreOffice wel code van OpenOffice kan overnemen, maar niet omgekeerd.

