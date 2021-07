Een Britse doorverkoper van softwarelicenties sleept Microsoft voor de rechtbank. Het bedrijf stelt dat Microsoft de Europese en Britse concurrentiewetgeving overtreedt door het doorverkopen zeer lastig te maken.

De zaak wordt aangespannen door ValueLicensing en eist 270 miljoen pond (316 miljoen euro) van Microsoft. De zaak komt waarschijnlijk volgend jaar voor de rechtbank in Londen.

In de gerechtsdocumenten die The Register kon inkijken stelt ValueLicensing onder meer dat het bedrijf haar licentievoorwaarden regelmatig verandert en vooral uitbreidt waardoor de mogelijkheden voor doorverkoop zijn beperkt.

Oude licenties inleveren

Zo zegt het dat microsoft klanten betaalt, in de vorm van korting op een SaaS-abonnement (zoals Office 365), om bij een overstap naar SaaS ook de oude licenties in te leveren. Dat maakt dat het haar dominante positie gebruikt om een concurrent als ValueLicensing te beperken. Tegelijk is een softwarelicentie volgens ValueLicensing wel degelijk beschermd tegen haar verkoper eens ze op de markt is geplaatst.

De zaak lijkt misschien eerder technisch, maar kan grote gevolgen hebben voor zakelijke gebruikers van Microsoft-software in Groot Brittannië en de EU. Licenties die zijn aangekocht mogen in principe vrij worden doorverkocht, maar als rechters beslissen dat Microsoft dat door haar dominante positie verhindert, dan riskeert het bedrijf boetes of de verplichting om haar licentievoorwaarden te versoepelen.

Dat geeft dan weer extra ademruimte aan spelers die dergelijke licenties opkopen en/of doorverkopen, wat kan leiden tot betere prijzen voor bepaalde software.

