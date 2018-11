Licht op groen voor Europese wetenschapscloud

De European Open Science Cloud of EOSC werd afgelopen week formeel gelanceerd. In Wenen stelde de Europese Commissie de beheersstructuur en het portaal voor aan de Europese ministers van Wetenschap.

De bedoeling is om met de wetenschapscloud onderzoek, wetenschap en innovatie een boost te geven. Het gaat daarbij niet louter om opslag, maar ook om supercomputing en supersnelle verbindingen om data-driven onderzoek optimaal uit te voeren. Europa heeft voor het project zo'n 600 miljoen euro uitgereikt onder het Horizon 2020 programma.

Pas voor 2020

De Europese Commissie zegt dat EOSC realiteit is geworden in minder dan drie jaar tijd. Dat is echter nogal kort door de bocht. De wetenschapscloud werd in april 2016 formeel voorgesteld als idee, maar op dit moment is er nog geen raad van bestuur (waar elke lidstaat iemand voor mag aanduiden).

Ook zal het bedrijf (of consortium) dat de coördinatie en ondersteuning op zich neemt pas in januari worden aangeduid. Wie de technische infrastructuur, zoals de servers, op zich neemt en hoe die er zal uitzien is evenmin bekend. Het zal nog tot 2020 duren vooraleer de eerste onderzoeken gebruik kunnen maken van EOSC.