Lid worden van Facebook? Graag het wachtwoord van je mailbox

Bepaalde nieuwe gebruikers van Facebook moeten bij hun registratie niet enkel hun mailadres opgeven, het sociaal netwerk vraagt ook het wachtwoord van hun mailbox ter controle.

De vereiste is intussen alweer verdwenen nadat nieuwssite The Daily Beast het bedrijf vroeg naar de praktijk. Door het wachtwoord op te geven kan Facebook automatisch controleren of iemands opgegeven mailadres klopt, maar het wachtwoord van een bepaalde dienst zomaar doorgeven aan een andere is een groot securityrisico.

"We begrijpen dat deze wachtwoordoptie niet de beste manier is dus stoppen we met ze aan te bieden." Aldus Facebook tegenover The Daily Beast. Het bedrijf benadrukt ook dat de wachtwoorden nergens werden bijgehouden en dat gebruikers in de hulpsectie ook een verificatie via een mailtje of mobiel toestel kunnen uitvoeren.

Het voornaamste probleem met Facebook is dat de site regelmatig zijn voorwaarden wijzigt en gebruikers slecht informeert, vlakaf misleidt en een slechte reputatie heeft op vlak van privacy en veiligheid. Zo gaf het bedrijf zopas nog toe dat het Facebookwachtwoord van miljoenen gebruikers zonder encryptie werd bewaard en dus door een pak medewerkers kon worden ingekeken.

In een eerder geval vroeg het bedrijf gebruikers om hun telefoonnummer om tweestapsverificatie (2FA) in te stellen. Die nummers werden later ongevraagd gekoppeld aan hun account waardoor ze opzoekbaar werden op Facebook. Ook al zei Facebook dit aanvankelijk niet te doen.