Lierse dataspecialist overgenomen

Inpuls, opgericht in 2014, is een adviesbureau uit Lier dat gespecialiseerd is in data governance. Het levert diensten aan bedrijven uit de financiële sector, de telecomsector, de farmaceutica en de retail-industrie.

Met de overname versterkt Bearingpoint, een internationale consultancygroep die gegroeid is uit KPMG, haar positie in België. De dienstverlener zal zijn Belgische praktijk nu structureren rond vier pijlers: Digital & Strategy, Finance & Regulatory, Operations en Technologie. Deze laatste wordt verzorgd door het Inpuls-team en haar oprichter, Jan Henderyckx, die BearingPoint zullen vervoegen.