Kyndryl, het managed services bedrijf dat zich afsplitst van IBM, wordt in België en Luxemburg voortaan geleid door Liesbet D'Hoker die al ruim twintig jaar voor het bedrijf werkt.

Kyndril is de spin-off van IBM dat de managed services van het bedrijf op zich neemt. IBM kondigde eerder al aan dat het tegen eind dit jaar zichzelf zou opsplitsen, sinds april van dit jaar weten we dat dat als 'Kyndryl' zal zijn.

In België en Luxemburg wordt het nieuwe bedrijf voortaan geleid door Liesbet D'Hoker. Zij leidde de afgelopen vijf jaar al de Infrastructure Services Unit in ons land waarbij ze verantwoordelijk was voor klantrelaties, P&L, groei en end-to-end- delivery. Daarvoor had ze verschillende rollen binnen het bedrijf waar ze sinds 2000 werkt.

Van opleiding is D'Hoker burgerlijk ingenieur in de micro electronica (KU Leuven). Ze haalde ook postgraduaat Business Administration aan de Universiteit van Montpellier en een MBA aan het Henley Management College.

'Kyndryl gaat van start als vertrouwde partner voor veel toonaangevende bedrijven in België en Luxemburg, met een zeer ervaren team met een grote bagage aan technische kennis en vaardigheden,' zegt Liesbet D'hoker. 'Ik ben vereerd om Kyndryl in BeLux te leiden. We leggen ons toe op het leveren van kwalitatieve IT-diensten aan onze klanten in nauwe samenwerking met ons uitgebreide ecosysteem.'

