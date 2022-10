Lightspeed, een online platform dat ondernemingen helpt opschalen, heeft Ryan Tabone aangesteld als Chief Product & Technology Officer. De voormalig Google-topman vervoegt het bedrijf om diens technologie en productontwikkeling verder aan te sturen.

Bij Google was Tabone onder andere medeoprichter van het Chromebook-team en Vice President & General Manager van Google Pay en Google Finance. Hij was daarna adviseur en Executive in Residence (EIR) bij onder andere Other Bets, Wing en Intrinsic.

'Hard nodig'

'De oplossingen van Lightspeed zijn cruciaal voor het succes van retailers en restauranthouders wereldwijd. In de huidige snel veranderende wereld hebben ze ons nog nooit zo hard nodig gehad', stelt JP Chauvet, CEO van Lightspeed. 'Ryan heeft een sleutelrol om ervoor te zorgen dat de oplossingen die wij op de markt brengen succesvol blijven, en ook om nieuwe manieren te vinden waarmee ze aangepast kunnen worden aan het onverwachte.'

Ryan Tabone behaalde een bachelorsdiploma aan de Johns Hopkins University en een masterdiploma in Electrotechniek & Informatica aan het Massachusetts Institute of Technology.

Bij Google was Tabone onder andere medeoprichter van het Chromebook-team en Vice President & General Manager van Google Pay en Google Finance. Hij was daarna adviseur en Executive in Residence (EIR) bij onder andere Other Bets, Wing en Intrinsic.'De oplossingen van Lightspeed zijn cruciaal voor het succes van retailers en restauranthouders wereldwijd. In de huidige snel veranderende wereld hebben ze ons nog nooit zo hard nodig gehad', stelt JP Chauvet, CEO van Lightspeed. 'Ryan heeft een sleutelrol om ervoor te zorgen dat de oplossingen die wij op de markt brengen succesvol blijven, en ook om nieuwe manieren te vinden waarmee ze aangepast kunnen worden aan het onverwachte.'Ryan Tabone behaalde een bachelorsdiploma aan de Johns Hopkins University en een masterdiploma in Electrotechniek & Informatica aan het Massachusetts Institute of Technology.