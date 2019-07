Lightspeed POS, aanbieder van software voor kassasystemen, heeft haar Zwitserse sectorgenoot Kentoo overgenomen. Die levert point-of-sale (POS)-oplossingen aan kleine en middelgrote horecaondernemingen.

Het in 2011 opgerichte iKentoo levert bedrijfssystemen en POS-oplossingen voor gebruik op iPads in de horecasector. iKentoo heeft meer dan 3.800 klanten in 14 landen, waaronder een sterke vertegenwoordiging in Frankrijk, Zuid-Afrika en Zwitserland. Ze bieden naadloze, intuïtieve en betrouwbare oplossingen voor de horeca.

Lightspeed is een Canadese speler die bij ons vooral bekend is door de overname van het Gentse POSiOS waarmee het in 2014 ook de Europese markt betrad. De klanten in deze regio zijn inmiddels goed voor bijna een derde van de wereldwijde omzet. De combinatie met iKentoo moet de Europese uitbreiding van Lightspeed verder ondersteunen.

"De overname van iKentoo sluit aan op onze strategie om onze wereldwijde aanwezigheid in hoog tempo uit te breiden. Deze transactie stelt ons in staat om op betekenisvolle schaal te opereren in nieuwe markten waar Lightspeed tot dusver slechts een beperkte aanwezigheid had", zegt Dax Dasilva, de oprichter en CEO van Lightspeed.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.