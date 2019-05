Clarida, een bedrijf opgericht door twee jonge Limburgers, gaat haar data-analyse-software vrij beschikbaar maken voor alle politie-en inlichtingendiensten ter wereld die zich bezighouden met de strijd tegen mensenhandel en terrorisme.

Clarida Technologies werd in 2016 opgericht door Robin Poelmans en zijn neef, Jonas Poelmans. De start-up koos voor een wat atypisch pad, door niet op één specifiek probleem binnen één bepaalde sector te focussen. De software van Clarida analyseert een grote hoeveelheid ongeordende gegevens en wordt zowel door ziekenhuizen, financiële instellingen als politiediensten gebruikt. Dat de start-up naar waarde geschat wordt, blijkt uit het feit dat ze anderhalf jaar geleden al 5 procent van haar aandelen wist te verkopen voor 5 miljoen euro.

De naar Londen uitgeweken Limburgers willen hun technologie ook inzetten om de wereld te verbeteren. Vorig jaar maakte ze hun data-analysesoftware al gratis beschikbaar voor het Londense Institute of Cancer Research. Nu willen ze die ook vrij aanbieden aan politiediensten in de strijd tegen mensenhandel.

"Ik ben het beu om dure initiatieven te zien falen", zegt Robin Poelmans. "Tegelijk is er een gebrek aan middelen bij politiediensten en verlopen publieke aanbestedingen te traag waardoor het te lang duurt alvorens nieuwe technologie in gebruik genomen wordt. Daarom hebben we besloten om onze software, waar negen jaar ontwikkeling achter zit, gratis ter beschikking te stellen", aldus de CEO van Clarida.

"Jaarlijks vallen miljoenen onschuldige vrouwen en kinderen ten prooi aan mensenhandelaars. Als bedrijf dat over de nodige data-analyse en kunstmatige intelligentie beschikt, is het onze morele plicht om dit probleem te helpen oplossen", vult zijn neef Jonas Poelmans aan.

Zegen van Vaticaan

"Dit is een wereldwijd initiatief. Iedere unit van politiediensten, inlichtingendiensten of defensie die zich bezighoudt met de strijd tegen mensenhandel en terrorisme zal onze software gratis kunnen aanvragen", zegt Robin Poelmans.

Hij kondigde de schenking aan op een conferentie voor duurzaamheid in het Vaticaan. Sanchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, sprak er zijn steun uit voor het initiatief. "Dit kan een oplossing bieden tegen de mensenhandel, die door paus Franciscus omschreven wordt als een misdaad tegen de menselijkheid en als een wonde veroorzaakt door de globalisering van de onverschilligheid", aldus Sorondo.