Limburgse gemeenschapsmunt krijgt digitaal platform

LimbU is een lokale gemeenschapsmunt die Limburgers kunnen verdienen door deel te nemen aan positieve acties voor de gemeenschap. Vervolgens kan de munt worden uitgegeven bij verschillende partners, zoals musea, zwembaden, restaurants, plaatselijke handelaars en provinciale partners.

De munt werd ingevoerd door Uitmuntend Limburg, een vzw opgericht door Limburg.net, de provincie Limburg, RIMO, Het Belang van Limburg en Fairfin. Met het 'lokaal geld' willen de partners alle krachten - van individuen tot bedrijven en van verenigingen tot overheden - verbinden om een groener en warmer Limburg te bouwen.

Het was de bedoeling dat betalingen met de munt eerder dit jaar al mogelijk zouden worden, maar de lancering werd uitgesteld omdat de Nationale Bank nog met vragen zat. Doordat de digitale munt nu gebruik maakt van de licentie van Belfius, zouden die bezwaren van de baan zijn.

Een betaalplatform voor digitaal geld draait op geavanceerde technologie en moet gealigneerd zijn met de regelgeving, klinkt het in een persbericht. "The Studio beschikt over een vooruitstrevend platform om digitale munten te ontwikkelen op blockchain en verleent toegang tot de e-money-licentie van Belfius. Dat verleent hun platform de nodige veiligheid en kredietwaardigheid", zegt Wim Van De Putte van Uitmuntend Limburg.

Het LimbU-platform is beschikbaar in alle Limburgse gemeenten, zodat de burgers - na registratie op mijnlimbu.be - kunnen deelnemen aan de duurzame acties van Limburg.net.