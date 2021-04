Een team met vier studenten aan de Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt heeft de Cyber Security Challenge Belgium gewonnen. Die vond voor het tweede jaar op rij helemaal online plaats.

De Cyber Security Challenge Belgium (CSCBE) heeft als doel cybersecurity aantrekkelijk te maken voor IT-studenten en hun interesse aan te wakkeren voor een job in deze sector. Zo'n 670 studenten uit 24 verschillende universiteiten en hogescholen schreven zich in voor de voorrondes en de 60 beste teams vochten in het laatste weekend van maart de virtuele strijd verder uit. 'De participatiegraad was zeer hoog dit jaar, zeker voor een volledig online editie', zegt Sebastien Deleersnyder, CEO van securitybedrijf Toreon dat samen met Nviso de challenge organiseert.

'Voor corona haalden we maximaal 700 deelnemers dus we zijn zeer tevreden over de online versie. Al geeft een live fysiek evenement natuurlijk nog een andere sfeer', zegt Vincent Defrenne, Director Cyber Strategy bij Nviso in zijn microfoon. We treffen hem en Sebastien Deleersnyder in Gather: het online platform waarop alle deelnemers connecteren. Een soort virtuele wereld in vroege pixelstijl die gamification uitstraalt en zich perfect leent voor de jonge doelgroep. Sponsors en academische instellingen hebben er een virtueel standje en werken ook elk extra challenges uit.

Capture the Flag

Die challenges zijn (uiteraard) vaak technisch, maar focussen soms toch meer op een zakelijk aspect of vereisen gewoon spitsvondigheid en creatieve denkvaardigheden. 'We willen tonen dat cybersecurity helemaal niet saai of diep technisch hoeft te zijn', aldus Deleersnyder. Alle challenges worden in een 'Capture the Flag' competitie gestopt.

Het winnende team 'Fun With Flags' © CSCBE

'De meeste puzzels hebben een link met de echte wereld. Challenges worden gemaakt om iets in het echt na te bootsen', vertelt Robbe Van Roey (PXL) aan Data News. Hij vormde samen met Martijn Luyckx (UHasselt), Jorrit Gerets (UHasselt) en Sander Smets (PXL) het 'Fun With Flags' team dat als eindwinnaar uit de bus kwam. De naam verwijst uiteraard naar Capture the Flag, maar is tegelijk ook een vette knipoog naar de gelijknamige YouTube-show die Sheldon Cooper - protagonist in de geekculture-comedyserie The Big Bang Theory - opstart rond vexillologie, de wetenschap die zich bezighoudt met vlaggen.

In deze virtuele omgeving (Gather) vond CSCBE plaats. © CSCBE

'Het mooie aan die challenges is dat je je eigen voorkennis kan gebruiken, maar dat je toch steeds voor een andere uitdaging komt te staan. Je kent veel, maar je leert voortdurend bij. En da's ook iets wat perfect normaal is in IT: hoe moet je iets aanpakken om tot een oplossing te komen?', aldus Robbe Van Roey.

Complementaire vaardigheden

De vier kenden elkaar niet uit het echte leven, maar kwamen online met elkaar in contact in de nasleep van de vorige editie. 'Het mooie is dat ons team heel complementair bleek. Een toffe toevalstreffer', lacht Martijn Luyckx die zelf wel al voor derde keer deelnam. 'De rest van mijn team studeerde vorig jaar af en mocht daarom niet meer deelnemen. In een chatgroep hebben Robbe, Jorrit, Sander en ik vorig jaar dan gevonden. Een van de redenen dat we gewonnen hebben is omdat iedereen een specialisatie heeft waar die kan op terugvallen. Sander is bijvoorbeeld zeer goed in reverse engineering: een vaardigheid die zeer goed van pas kwam in een challenge rond malware-analyse. Anderen van ons zijn scoorden dan weer meer met security-uitdagingen rond websites of rond cryptografie.'

Voor de sponsors is Cyber Security Challenge Belgium een manier om aanstormend security-talent te rekruteren in een casual game-omgeving. © CSCBE

Op naar Defcon in Las Vegas

De vier gaan nu aan ons land vertegenwoordigen tijdens de European Cyber Security Challenge (ECSC), die - als de coronamaatregelen het toelaten - plaats vindt op 28 september in Praag. En als klap op de vuurpijl winnen ze ook een reis naar Las Vegas, naar de gekende hackersconferentie Defcon. 'Dat is zowat hét hackersevenement van het jaar. Daar kijken we allemaal heel hard naar uit', aldus nog Martijn Luyckx. Al is het wel nog even afwachten - ja, corona! - of die reis nog voor deze zomer, dan wel iets voor volgend jaar is.

