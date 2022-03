De naam van de bestandsdeeldienst wordt uit het graf gehaald en geplakt op een marktplaats voor digitale bestanden rond muziek en kunst.

Limewire klinkt voor een bepaalde generatie bijzonder bekend in de oren. Het was de dienst waar je begin jaren 2000 peer-to-peer bestanden kon delen, en waar velen hun gepirateerde versies van The Matrix films, gebundeld met allerlei virussen, binnenhaalden.

En hoewel Limewire al een tiental jaar dood is, wordt de naam opnieuw opgegraven, zoals eerder al gebeurde met andere nostalgische bedrijven als Atari. Deze keer wordt Limewire dus een NFT-marktplaats voor beginners. Volgens de mensen achter de dienst moet het een plaats worden waar artiesten en fans digitale hebbedingen kunnen maken en verkopen, 'zonder de technische hindernissen van het huidige NFT-landschap'.

Het probleem met NFT's dat Limewire wil oplossen is dus niet de gigantische hoeveelheid fraude, maar de user interface. Dat gebeurt door gebruikers rechtsteeks met hun (in eerste instantie Amerikaanse) kredietkaart te laten betalen, zonder dat ze allerlei cryptomunten moeten kopen. Oprichters van het nieuwe Limewire zijn Julian en Paul Zehetmayr, die eerder al de documentenstart-up Eversign oprichtten.

