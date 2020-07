LinkedIn mag zich in de VS aan een rechtszaak verwachten nadat een Apple-gebruiker ontdekte dat de app meekijkt als op het toestel een tekst, foto of video wordt gekopieerd.

Het gaat om een praktijk die aan het licht komt nu Apple haar privacyfuncties heeft aangepast. Daarbij krijgen gebruikers een melding als het Universal Clipboard wordt gelezen. De knippen-en-plakken functie maakt het mogelijk om foto's, video's of tekst van het ene Apple-toestel naar het andere te kopiëren.

Sinds die melding ontdekken gebruikers dat verschillende apps, waaronder TikTok en LinkedIn de inhoud van het klembord lezen. Wat er met de informatie wordt gedaan is niet bekend.

Linkedin reageerde niet tegenover Reuters, maar een topman van het bedrijf liet op Twitter wel verstaan dat er een nieuwe versie van de app komt waarin de praktijk wordt stopgezet.

Maar dat staat niet in de weg dat tenminste één gebruiker, een man uit New York, nu een rechtzaak aanspant tegen Linkedin. De zaak mikt op een class action suit, een groepsrechtszaak, en werd ingediend in Californië.

