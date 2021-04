In een korte boodschap bevestigt LinkedIn dat er data van haar leden online circuleert, maar net zoals Facebook wijst het naar de scrapers die de gebruiksvoorwaarden schenden.

LinkedIn zegt dat het om geaggregeerde data gaat, bestaande uit publiek zichtbare ledendata die van LinkedIn werd geschraapt. Er is geen sprake van een hack of het uitlekken van privégegevens zegt het bedrijf.

Het zakelijke sociaal medium benadrukt dat het scrapen van gegevens de voorwaarden van LinkedIn schendt. Daarmee hanteert het dezelfde aanpak als Facebook: benadrukken dat er technisch geen fouten zijn gemaakt, maar dat anderen de regels van het medium hebben overtreden.

We moeten nuanceren dat het bij LinkedIn (voor zover we op dit moment weten) wel degelijk enkel om info gaat die openbaar is voor iedereen. Bij Facebook ging het om informatie die in theorie enkel voor vrienden zichtbaar was.

Scraping voorkomen

Al is dat maar een deel van het verhaal. Zo is niet duidelijk of LinkedIn voldoende stappen ondernam om scraping tegen te gaan. Het zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om meer data enkel voor leden zichtbaar te maken. Op dat moment kan het ook beter controleren wanneer er vanuit specifieke accounts zeer veel profielen (automatisch) worden opgevraagd om zo'n scraping te voorkomen.

LinkedIn zegt dat het om geaggregeerde data gaat, bestaande uit publiek zichtbare ledendata die van LinkedIn werd geschraapt. Er is geen sprake van een hack of het uitlekken van privégegevens zegt het bedrijf.Het zakelijke sociaal medium benadrukt dat het scrapen van gegevens de voorwaarden van LinkedIn schendt. Daarmee hanteert het dezelfde aanpak als Facebook: benadrukken dat er technisch geen fouten zijn gemaakt, maar dat anderen de regels van het medium hebben overtreden.We moeten nuanceren dat het bij LinkedIn (voor zover we op dit moment weten) wel degelijk enkel om info gaat die openbaar is voor iedereen. Bij Facebook ging het om informatie die in theorie enkel voor vrienden zichtbaar was.Scraping voorkomenAl is dat maar een deel van het verhaal. Zo is niet duidelijk of LinkedIn voldoende stappen ondernam om scraping tegen te gaan. Het zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om meer data enkel voor leden zichtbaar te maken. Op dat moment kan het ook beter controleren wanneer er vanuit specifieke accounts zeer veel profielen (automatisch) worden opgevraagd om zo'n scraping te voorkomen.