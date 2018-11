LinkedIn laat je voortaan kiezen of connecties je emailadres mogen opslaan

Op LinkedIn is het al enkele jaren mogelijk om de emailadressen van al je contacten in bulk te downloaden. Leden kregen daar geen keuze in, zodra je met iemand geconnecteerd bent, bestaat de kans dat die persoon nadien je mailbox kan spammen met eender wat.

Daar komt nu verandering in. Techcrunch merkte op dat LinkedIn sinds kort gebruikers de keuze geeft. Onder 'who can download your email' of 'Wie uw e-mailadres kan zien' kan je door 'nee' aan te duiden voorkomen dat je adres wordt gedownload. In dezelfde instelling kan je overigens ook kiezen wie je emailadres kan zien.

Techcrunch merkt op dat LinkedIn de functie in alle stilte heeft uitgerold. Het exporteren van emailadressen is een handige tool voor rekruteerders en marketeers, maar veel gebruikers weten tot op vandaag niet eens dat hun gegevens ongewild kunnen verzameld worden buiten het netwerk. Mogelijk komt de wijziging er onder meer door de GDPR, die praktijken zoals ongevraagd contacteren aan banden legt.