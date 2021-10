LinkedIn houdt dit jaar op met zijn aangepaste versie in China. Het socialmediaplatform zegt dat het te moeilijk is om aan alle regels te voldoen in de Volksrepubliek, waar een strenge internetcensuur geldt.

Het dochterbedrijf van Microsoft introduceerde in 2014 een aangepaste versie voor het Aziatische land, waar leden minder vrij waren in de berichten die ze plaatsten. Nu meldt LinkedIn dat het steeds 'uitdagender' wordt om actief te blijven in China. Het bedrijf wijst daarbij op strengere regels waar het aan moet voldoen.

LinkedIn ondervond naar eigen zeggen vooral moeilijkheden bij zijn berichtenfeed. Net als op Facebook kunnen gebruikers binnen hun netwerk berichtjes plaatsen of delen, waar anderen vervolgens op kunnen reageren. 'We konden onze Chinese leden met succes aan een baan helpen, maar we waren minder succesvol met de meer sociale aspecten zoals delen en op de hoogte blijven', omschrijft LinkedIn de situatie op zijn blog.

Verstrengde controle

Censuur heeft altijd bestaan onder het communistische regime in China. Maar onder president Xi Jinping is de controle op alle online-uitingen veel intensiever geworden, schrijft onder andere mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Andere wereldwijd bekende socialmediaplatforms, zoals Twitter en Facebook, zijn verboden in China. LinkedIn is ondanks de toegenomen censuur nog niet klaar met de gigantische Chinese markt. Binnenkort moet er een alternatief komen voor het land, dat InJobs gaat heten. Deze app helpt Chinezen ook bij het zoeken naar een baan, maar zal geen functies krijgen voor het delen van nieuws of persoonlijke berichten.

Het dochterbedrijf van Microsoft introduceerde in 2014 een aangepaste versie voor het Aziatische land, waar leden minder vrij waren in de berichten die ze plaatsten. Nu meldt LinkedIn dat het steeds 'uitdagender' wordt om actief te blijven in China. Het bedrijf wijst daarbij op strengere regels waar het aan moet voldoen.LinkedIn ondervond naar eigen zeggen vooral moeilijkheden bij zijn berichtenfeed. Net als op Facebook kunnen gebruikers binnen hun netwerk berichtjes plaatsen of delen, waar anderen vervolgens op kunnen reageren. 'We konden onze Chinese leden met succes aan een baan helpen, maar we waren minder succesvol met de meer sociale aspecten zoals delen en op de hoogte blijven', omschrijft LinkedIn de situatie op zijn blog.Censuur heeft altijd bestaan onder het communistische regime in China. Maar onder president Xi Jinping is de controle op alle online-uitingen veel intensiever geworden, schrijft onder andere mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.Andere wereldwijd bekende socialmediaplatforms, zoals Twitter en Facebook, zijn verboden in China. LinkedIn is ondanks de toegenomen censuur nog niet klaar met de gigantische Chinese markt. Binnenkort moet er een alternatief komen voor het land, dat InJobs gaat heten. Deze app helpt Chinezen ook bij het zoeken naar een baan, maar zal geen functies krijgen voor het delen van nieuws of persoonlijke berichten.