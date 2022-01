Het socialemediaplatform gaat in de Verenigde Staten een functie starten waarmee je audio-events kunt organiseren. Daar komt later ook video bij. Het bedrijf stapt zo mee op de kar van digitale evenementen.

Het idee van digitale of hybride evenementen is in huidige pandemietijden natuurlijk nooit veraf. Eerder schoof videobelbedrijf Zoom al op in die richting, maar de nieuwe functie van LinkedIn lijkt toch vooral afgekeken van Clubhouse, de sociale app voor geluidsgesprekken.

LinkedIn opent nu in de Verenigde Staten een open béta voor de functie, waarmee je audio-evenementen kunt opzetten zonder daarbij software van derden te hoeven installeren. Dat schrijft techsite TechCrunch. In de functie zit software om gesprekken op te nemen en te modereren. Alvast tijdens de bèta zal de functie gratis zijn.

