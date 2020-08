LinkedIn verkoopt presentatieplatform SlideShare aan Scribd. De dienst blijft wel onder eigen vlag varen.

SlideShare is een platform om presentaties zoals PowerPoint-bestanden online te delen. Het bedrijf bestaat sinds 2006 en werd in 2012 overgenomen door LinkedIn, dat nu zelf in handen is van Microsoft.

Nu maakt het bedrijf bekend dat het SlideShare verkoopt aan Scribd. Het platform dat zich hoofdzakelijk focust op het online delen van documenten zoals PDF's en Word-bestanden. Zo worden documenten van (hoofdzakelijk Amerikaanse) rechtszaken wel eens via Scribd gedeeld om ze bijvoorbeeld te embedden op nieuwssites.

Hoeveel Scribd betaalt voor de overname is niet bekend. Slideshare telt vandaag zo'n veertig miljoen presentaties en heeft honderd miljoen unieke bezoekers per maand. Op 24 september wordt de dienst formeel overgedragen.

Voor gebruikers verandert er in principe niets. Hun inlogegevens blijven dezelfde en de dienst zal ook los van Scribd blijven opereren. Ook de integratie met LinkedIn blijft voorlopig ongewijzigd.

