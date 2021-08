LinkedIn wordt in de VS geconfronteerd met een rechtszaak over het verkeerd weergeven van het aantal kijkers naar video-advertenties. De Microsoft-dochter zou honderdduizenden adverteerders te veel in rekening hebben gebracht, meldt Reuters.

Volgens een Californische rechter kunnen de adverteerders achter de aanklacht echter onvoldoende bewijzen dat er sprake is van fraude of oneerlijke concurrentie. Wel mogen zij in de rechtbank hun claim onderbouwen dat zogeheten botverkeer, foutieve en frauduleuze klikken de statistieken opdreven, waardoor hun vertrouwen in het effect van LinkedIn-advertenties toenam.

'Ongegrond'

Vertegenwoordigd door de bedrijven TopDevz en Noirefy stellen de adverteerders dat LinkedIn de 'weergaven van videoadvertenties in de LinkedIn-app had geteld, zelfs wanneer de clips buiten beeld werden afgespeeld omdat gebruikers er voorbij waren gescrold'. LinkedIn gaf deze week aan dat het wil aantonen dat de claims ongegrond zijn.

De adverteerders spanden de rechtszaak aan nadat LinkedIn in november vorig jaar had gezegd dat zijn technici drie maanden eerder softwarefouten hadden gevonden en verholpen, die mogelijk geleid hebben tot ruim 418.000 kostenberekeningen die te hoog uitvielen.

LinkedIn stelde vervolgens dat meer dan negentig procent van de meerkosten minder dan 25 dollar bedroegen, en dat de meeste gedupeerden dat bedrag teruggestort hebben gekregen. De adverteerders menen echter dat ze door de te hoge kosten minder geld hadden om elders te besteden, onder meer aan andere advertenties. Ze eisen nu een niet-gespecificeerde schadevergoeding.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

