Linus Torvalds neemt pauze om te kalmeren

Linus Torvalds ontwikkelde in 1991 het openbron besturingssysteem Linux en is na al die jaren nog steeds de man die beslist over de belangrijkste evoluties van de kernel. Maar de oppernerd heeft een stevige reputatie opgebouwd. Wie code aanlevert die niet goed genoeg is, of de visie van Torvalds niet volgt wordt genadeloos uitgescholden, vaak in publieke mailinglijsten.

Na bijna dertig jaar lijkt hij te beseffen dat die aanpak niet optimaal is. In een mailinglijst geeft hij toe dat hij nogal fors, onprofessioneel en zeer persoonlijk kan reageren. "Ik besef nu dat dit niet oké is en het spijt me oprecht."

Torvalds excuseert zich tegenover de mensen die hij heeft gekwetst en mogelijk heeft weggejaagd van de kernel ontwikkeling. Tegelijk geeft hij aan even te stoppen met Linux. "Ik moet een pauze nemen om hulp te krijgen om me anders te gedragen en een paar zaken in mijn tooling en workflow op te lossen," klinkt het.

De pauze is geenszins bedoeld als een aanloop naar een definitieve stopzetting. "Ik voel niet dat ik niet met Linux wil doorgaan. Integendeel. Ik wil doorgaan met het project waar ik al bijna drie decennia aan werk." Hoe lang die periode zal duren is niet duidelijk.

LInux werd ooit gezien als een mogelijk grote concurrent voor Windows, al is het marktaandeel op pc's intussen nog steeds eerder marginaal. Maar onder (web)servers is het besturingssysteem vandaag wel een gevestigde waarde. Tegelijk vormt de kernel de ruggengraat van Android (en Chrome OS) waardoor het vandaag op de meerderheid van de smartphones is terug te vinden.