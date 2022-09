De Linux Foundation, de groep die adoptie van openbronsoftware verder wil verspreiden, krijgt met Linux Foundation Europe een eigen Europese tak.

De Linux Foundation Europe zal zijn hoofdkwartier in Brussel krijgen. Aan het hoofd komt Gabriele Columbro als general manager. Columbro is al langer executive director van de Fintech Open Source Foundation en zal dat ook blijven. Bedoeling van de Linux Foundation Europe is om samenwerking rond openbron in verschillende Europese landen te bevorderen, zowel in publieke als private sector.

'De Linux Foundation heeft geweldig werk geleverd om de voorbije twintig jaar de private sector en individuele medewerkers samen te brengen op globale schaal. Als Italiaan die is opgegroeid in de bruisende Europese openbrongemeenschap in het begin van de jaren 2000, zal ik nu met veel plezier werken om meer aandacht te krijgen voor open samenwerking om de uitdagingen en mogelijkheden binnen Europa te vinden en aan te pakken', aldus Columbro in een persbericht. Bij zijn start heeft de Linux Foundation Europe onder meer Ericsson, Accenture, Avast, Bosch, NXP Semiconductors, SAP, Suse en TomTom als leden.

