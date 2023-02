Met de Open Wallet Foundation (OWF) wil de Linux Foundation de motor worden van digitale wallets. De ambitie is om er voor te zorgen dat verschillende digitale wallets interoperabiliteit geven en hun gebruikers niet opsluiten.

Het wordt geen eigen digitale wallet en ook geen nieuwe standaarden of credentials, stelt de Linux Foundation over OWF. Wel wil het een open source software engine creëren die andere wallets kunnen gebruiken. Het doel is eenvoudig: er voor zorgen dat de beste wallets gelijkaardige functionaliteit hebben, en interoperabiliteit hebben met grensoverschrijdende projecten, zoals de Digitale Identity Wallet van de EU.

De Linux Foundation is zich ervan bewust dat er vandaag al honderden digitale portefeuilles bestaan, maar vaak gaan ze gepaard met een vendor lock-in, of weinig mogelijkheden om gegevens over te dragen naar andere wallets. Tegelijk waarschuwt de organisatie voor onduidelijkheid over hun veiligheid of beperkte mogelijkheden. Om te voorkomen dat we binnenkort meerdere wallets moeten combineren, wil het nu met een engine komen die als basis kan dienen. Een rapport van de organisatie ondersteunt die argumenten.

'Wallets zijn kritieke infrastructuur voor betalingen, voor identiteit en voor veilige toegang. Open source, gedreven door samenwerking tussen grote en kleine bedrijven, non-profits en overheidsleiders, is een geweldig rolmodel voor infrastructuur die vitaal is voor digitale maatschappijen met voordelen voor iedereen,' zegt Daniel Goldscheider, oprichter van de OpenWallet Foundation.

Achter het project zitten verschillende non-profits en enkele overheden. Aan de bedrijvenkant doen onder meer Accenture, Visa, Swisscom, Deutsche Telekom en dochter T-Systems mee.

