De Litouwse regering waarschuwt voor beveiligingsproblemen en ingebouwde censuurfuncties in Chinese mobiele telefoons. Volgens het nationale cyberveiligheidscentrum in Vilnius heeft een onderzoek van drie 5G-smartphones van Huawei, Xiaomi en OnePlus vier belangrijke cyberveilgheidsrisico's aan het licht gebracht.

Twee daarvan hadden betrekking op voorgeïnstalleerde apps, de andere twee op een risico op verlies van persoonlijke gegevens en mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, zo luidt het. Uit analyse van het toestel van Xiaomi kwam naar voor dat het technisch in staat is om inhoud die erop gedownload wordt te censureren. Het toestel kan bijvoorbeeld termen als 'Free Tibet' of 'democratische beweging' herkennen en blokkeren.

Niet actief in Europa

De functie zou gedeactiveerd zijn op smartphones die in Europa verkocht worden, maar zou op elk moment vanop afstand ingeschakeld kunnen worden. Bij de smartphone van Huawei is er bezorgdheid over de officiële app store, die zou doorverwijzen naar onveilige providers. Bij het toestel van OnePlus zouden dan weer geen beveiligingsproblemen ontdekt zijn.

De Litouwse regering heeft consumenten in het land geadviseerd om geen mobiele telefoons van Chinese fabrikanten te kopen en om Chinese toestellen die al in gebruik zijn, niet meer te benutten. Huawei liet in een reactie weten dat de bezorgdheid onterecht is. 'Gegevens van gebruikers worden nooit buiten het toestel van Huawei verwerkt', klinkt het.

