Google gaat Google Meet, zijn videobel-app voor bedrijven, gratis maken voor iedereen. Vanaf begin mei kunnen mensen met een gmail-adres zich registreren bij de dienst. Toegang tot de toepassing wordt geleidelijk uitgerold over een paar weken.

Daarmee krijgen die geregistreerden toegang tot veel van de functies die de professionele gebruikers van G Suite in de videobel-app hebben. Onder meer de mogelijkheid om meetings in te plannen, schermdeling, real time ondertitels en aangepaste lay-outs zitten daarbij. "Mensen die een gewone gmail-account hebben, willen ook dergelijke functionaliteiten gebruiken en maar willen daar niet meteen een domein voor opzetten. We brengen nu dus heel die enterprise functionaliteit naar de consument, zodat ze veilig en makkelijk kunnen videobellen", legt Edward Boute, head of Google Cloud België, uit aan Data News.

Google Meet is de zakelijke videobel-app van Google. Het is de opvolger van Hangouts en Hangouts Meet, die enkele weken geleden werden samengevoegd tot één product: Meet. Gezien het zakelijke software is, ligt er een stevige focus op beveiliging. "Security is bij ons altijd het allerbelangrijkste geweest. Je moet je registreren, je kan niet zomaar inbreken in een meeting, alles is versleuteld, dat zijn dingen die we altijd al gehad hebben," zegt Boute, met een kwinkslag naar die andere app, Zoom.

Sinds de start van de lockdown in veel landen is de vraag naar, en de aandacht voor, videobel-apps stevig gestegen. Google zegt zelf dat het dagelijks gebruik van Meet met een factor dertig is gestegen sinds januari, en dat er dagelijks zo'n drie miljoen nieuwe gebruikers bij komen. Met het openstellen van de software voor consumenten, kan dat nog eens een pak meer worden. In de praktijk kunnen individuen en teams met een gmail-account Meet gratis online gebruiken of de app downloaden voor iOS of Android. Die gratis vergaderingen zijn in principe beperkt tot een uur, al zegt Google wel dat het de tijdslimiet niet zal afdwingen tot eind september.