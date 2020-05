De technologiesector komt stilaan weer op gang. Waar de gemiddelde activiteitsgraad begin april nog op 52,8 procent lag, is dat intussen gestegen naar 75 procent. Dat meldt Agoria. De sectorfederatie hield een bevraging bij 335 technologiebedrijven, goed voor alles samen ongeveer 92.000 werknemers.

De technologische industrie zit momenteel aan een activiteitsniveau van 75 procent, ten opzichte van 56 procent begin april. In de ICT-sector gaat het zelfs om bijna 90 procent (75 procent vorige maand). Bij de industriële activiteiten is de herneming het meest uitgesproken in de automobielsector. Daar ligt de activiteit nu op ongeveer 67 procent tegen nauwelijks 7 procent begin april. De bouwtechnologiebedrijven zitten aan 72 procent, terwijl de sector lucht- en ruimtevaart op 40 procent blijft steken.

"Het huidig activiteitsniveau is in mei sterk gestegen, maar blijft toch ver onder het normale en onder het niveau dat noodzakelijk is voor een duurzame situatie", merkt Agoria op. Een volledig herstel in alle deelsectoren zit er tegen eind 2020 bovendien niet in, verwachten de ondernemers. Dat wijten ze in eerste instantie aan een ongunstige evolutie van de vraag op de markten, maar ook een moeilijke toegang tot klanten en verstoorde commerciële relaties zowel in binnen- als buitenland spelen een rol.

Het absenteïsme in de sector is gedaald van 9,6 naar 7,3 procent en het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid zakt naar 19 procent. Indien de coronacrisis te lang zou aanslepen, denken de bedrijven dat ze noodgedwongen hun personeelsbestand zullen moeten inkrimpen, maar momenteel overweegt slechts een kleine minderheid (9 procent) dat. Van de bevraagde techbedrijven geeft tot slot 14 procent aan nu al acute financiële moeilijkheden te hebben. Zowat 37 procent voorziet financiële problemen in de toekomst en bijna de helft (46 procent) van de bedrijven verwacht dat de crisis een negatieve impact zal hebben op investeringen. Slechts 5 procent voorziet nieuwe investeringen. De telecomsector geldt als de grote uitzondering. Daar wordt geen negatieve impact voorzien en gaan sommige bedrijven zelfs uit van een stijging.(Belga)