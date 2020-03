De verkoop van tablets in de EMEA-markt daalde in het vierde kwartaal met 8,7 procent naar 12,9 miljoen stuks, zo becijferde IDC. Door de digitale transformatie blijf de vraag naar tablets in het bedrijfsleven nog stijgen, maar bij de consument neemt de belangstelling in het gadget verder af, waardoor de totale markt krimpt. Door Covid-19 zal die markt het binnenkort nog zwaarder krijgen.

In Q1 blijft het effect van het coronavirus op de tabletmarkt wellicht nog beperkt, denkt IDC, maar in Q2 zullen de gevolgen wél voelbaar zijn. Door de impact van het virus op de productie en distributie verwacht het onderzoeksbureau een terugval van 4 procent in de EMEA-markt, over het eerste semester van 2020. In de tweede helft van het jaar 'kan de situatie zich herstellen, afhankelijk van hoe de crisis verder evolueert', klinkt het.

In de EMEA-markt verkocht Samsung in het vierde kwartaal van 2019 de meeste tablet, gevolgd door Apple. In West-Europe behield Apple zijn koppositie, onder meer door de introductie van de nieuwe iPad. Huawei staat op plek drie, maar blijft volgens IDC hinder ondervinden van het Amerikaanse handelsverbod, Lenovo en Amazon completeren de top vijf.