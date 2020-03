Er zijn verschillende manieren om jezelf - zo goed mogelijk - tegen het coronavirus te wapenen: de handen grondig wassen, in je elleboog hoesten, simpelweg de deur niet meer uit gaan én, dat vooral, de risicogebieden vermijden. In het zwaar getroffen Zuid-Korea probeert de technologie de bevolking daar een handje bij te helpen, meldt nrc.nl: er zijn intussen verschillende corona-apps beschikbaar die je waarschuwen wanneer je in de buurt komt van een plek waar een geïnfecteerde patiënt verbleef.

Het gaat om mobiele apps met de namen Corona 100m (een straal van 100 meter, inderdaad) en Corona Map. De locatiedata waar deze toepassingen zich op baseren, worden volgens de International Business Times verstrekt door de Zuid-Koreaanse overheid. Die gegevens zijn zeer persoonlijk, stelt nrc.nl vast. Het gaat onder meer om de datum van de besmetting, de locatiegeschiedenis van de patiënt, en dienst geslacht, leeftijd en nationaliteit.

De vraag is natuurlijk, wat privacy betreft, hoe ver je kan en mag gaan om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Bovenstaande apps roepen al flink wat vragen op, maar er zijn intussen ook berichten over Chinese werknemers die een gedetailleerd reisrapport aan hun werkgever moeten overleggen (van hun telecomprovider) om te bewijzen dat ze lang genoeg in quarantaine waren alvorens opnieuw aan de slag te gaan. Volgens de auteur van het artikel op nrc.nl is dat niets minder dan een excuus voor China en Zuid-Korea om de datasurveillance in die landen nog verder op te voeren.

Voor de duidelijkheid: in België zijn in de Apple App Store of Google Play Store geen vergelijkbare apps beschikbaar.