Bill Gates waarschuwt de wereld al sinds 2010 - de tijd van de Mexicaanse griep - dat we niet voorbereid zijn op een volgende pandemie. In 2015 wijdde hij er al een TED Talk aan, een video die heel accuraat voorspelt wat er nu gaande is.

In de TED Talk zegt Bill Gates dat de volgende grote bedreiging - na de uitbraak van Ebola - voor de mensheid een besmettelijk virus zou zijn waar de wereld niet op voorbereid is en wat de wereldeconomie tot stilstand zou brengen.

Bill Gates weet waar hij over praat. Hij spant zich samen met zijn vrouw Melissa al sinds 1994 in voor het verbeteren van de gezondheidszorg in de wereld. Hij hamert er al jaren op dat de wereld totaal niet voorbereid is op het uitbreken van een pandemie. In 2015 spreekt hij er in de TED Talk 'The Next Outbreak? We're not Ready' zijn grote zorgen over uit.

In 2015 is de wereld nog in de ban van het Ebola virus, maar Bill Gates kijkt al vooruit naar de volgende pandemie. Met Ebola zijn we door het oog van de naald gekropen, vertelt hij. We hebben enorm veel geluk gehad dat het virus beperkt is gebleven tot rurale gebieden in West-Afrika. Dat kwam grotendeels doordat Ebola-patiënten zo ziek zijn dat ze de straat niet opgaan en dus veel minder makkelijk anderen besmetten. De grote dreiging is een virus dat zich snel door de lucht verspreid. Zo'n virus zou binnen een jaar tijd meer dan dertig miljoen doden kunnen veroorzaken, zegt Bill Gates in 2017 op De Munich Security Conference.

Gates riep in zijn TED Talk de wereld op epidemieën even serieus te nemen als militaire dreigingen: 'We hebben enorme bedragen geïnvesteerd in militaire afschrikmiddelen, maar we hebben heel weinig geïnvesteerd in een systeem om epidemieën te stoppen. We zijn niet klaar voor een volgende epidemie.'