Overal horen we verhalen van hoe digitaliseringsprojecten plotseling in een stroomversnelling geraken omdat er ineens een dringende nood aan ontstaan is. Zeker in de ziekenhuizen en gezondheidssector speelt dat. Zo heeft het Brusselse universitaire ziekenhuis CHU/UVC Brugmann in Brussel in allerijl werk gemaakt van een nieuw operationeel informaticaplatform om met de coronacrisis om te kunnen gaan en het ziekenhuispersoneel te ondersteunen. Op drie dagen tijd timmerden gezamenlijke teams van dFakto en Penbox het platform in elkaar. Het doel: de mortaliteit zoveel mogelijk helpen beperken door in real-time het beschikbare personeel op basis van hun expertise toe te wijzen aan de noden van de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

"De oplossing in het UVC Brugmann stelt hen in staat om in real-time de situatie van het ziekenhuis en de verschillende diensten te visualiseren. Door gebruik van agile oplossingen worden de informatie en aanvragen gecentraliseerd in de crisiscel van het ziekenhuis", aldus Thibaut De Vylder, CEO van dFakto in een korte reactie.

Daarnaast stelt het UVC Brugmann sinds vorige week ook tablets ter beschikking van de patiënten in elke afdeling, zodat ze toch kunnen communiceren met hun naasten. Dirk Thielens, Algemeen Directeur van het UVC Brugmann: "Het welzijn van onze patiënten is onze prioriteit. Hoewel elke kamer over een telefoon beschikt, is het aangenamer om de persoon via het scherm te zien, nog meer wanneer fysiek contact onmogelijk is. Door iedere dag contact te houden en nieuws te geven, kan er wat stoom worden afgelaten wat goed is voor een betere gemoedstoestand."

Vorige week werd in hetzelfde ziekenhuis ook al productie van beschermende vizieren opgestart met twee 3D printers. Ondertussen zijn er al meer dan 100 exemplaren geproduceerd die in de eerste plaats worden uitgedeeld aan de Covid-eenheden, de spoeddienst, de intensieve zorgen, de materniteit en het operatiekwartier.