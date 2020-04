In Bingel, het populaire digitale leerplatform voor het lager onderwijs, komt er eind april een nieuwe knop die gratis en rechtstreeks Microsoft Teams of Google Hangouts opstart, volgens de keuze van de school. De nieuwe functie is het resultaat van een akkoord tussen leermiddelenmaker VAN IN, Microsoft en Google.

Leerkrachten zullen met de nieuwe knop live in contact kunnen treden met de klas. Via Teams for Education of Hangouts Meet zal hij of zij vervolgens eender welke leerinhoud kunnen aanbieden, het scherm delen of in interactie gaan. Omgekeerd zien leerlingen een knop 'Naar de les' waarmee zij zich met één klik kunnen verbinden. Naast lesgeven kan de leerkracht ook een digitaal kringgesprek voeren met de kinderen, vergelijkbaar met de zithoek op school.

Volgens VAN IN kan meer dan de helft van de basisscholen onmiddellijk aan de slag met deze oplossing, omdat ze al beschikken over Google for Education of O365 for Education. De overige basisscholen kunnen desgewenst op één dag een omgeving opzetten.

VAN IN meldt verder nog dat de opleiding 'Thuisleren met Bingel', die door de educatieve uitgever wordt aangeboden, massaal wordt gevolgd. Deze week schreven ongeveer 4.400 leerkrachten zich in voor een webinar.