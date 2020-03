Een Samsung-evenement op 25 maart in Londerzeel, waar de techreus zijn nieuwste innovaties zou voorstellen aan pers en dealers, gaat niet door. Veel technologiebedrijven onthullen dezer dagen op lokaal niveau de producten die begin januari op de CES-beurs in Las Vegas zijn gepresenteerd. Samsung ziet die plannen nu gedwarsboomd door de dreiging van het nieuwe coronavirus.

'We hebben je vorige week uitgenodigd voor de 2020 Product line-up van Samsung', luidt het in de verklaring die Data News dinsdag ontving. 'Samsung is begaan met jouw gezondheid. Gezien de huidige situatie hebben we besloten dit event rond The Age Of Experience uit te stellen en geen risico's te nemen.'

Samsung wilde op het evenement in Londerzeel onder meer zijn nieuwste 4K- en 8K QLED-tv's tonen, wat een primeur voor België had moeten zijn. Wanneer we in ons land wel een glimp van deze toestellen kunnen opvangen, is nog niet bekendgemaakt.

Opmerkelijk: concurrent LG houdt deze week, op exact dezelfde locatie in Londerzeel, een vergelijkbaar evenement voor pers en dealers. Dat vindt tot nader order wel gewoon doorgang, op 9, 10 en 11 maart. Een andere grote speler, Sony Electronics, hield zijn evenement al op 18 februari, in Zaventem, toen de impact van het coronavirus nog een stuk kleiner was.