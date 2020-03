Cybercriminelen maken gretig misbruik van de interesse in de wereldwijde epidemie die het coronavirus veroorzaakt. CheckPoint Intelligence signaleert niet alleen een toenemend aantal corona-spamcampagnes, maar vooral ook een groei in nieuwe domeinnamen met betrekking tot het virus. Met dat soort sites is het dikwijls oppassen geblazen, aldus het securitybedrijf.

CheckPoint stelde vast dat er sinds januari al zeker vierduizend domeinen over het virus geregistreerd zijn. Ongeveer drie procent daarvan is kwaadaardig, en nog eens vijf procent is verdacht. Het aandeel kwaadaardige domeinen over het coronavirus is daarmee vijftig procent groter dan dat van alle domeinen samen die in dezelfde periode geregistreerd zijn. Het aantal gevaarlijke sites overstijgt ook recente seizoensgebonden thema's, zoals Valentijnsdag.

Veel van de nieuw geregistreerde domeinen zullen volgens de onderzoekers uiteindelijk voor phishing gebruikt worden. In het zwaar getroffen Italië is intussen al een grootschalige phishingcampagne verspreid. Zeker tien procent van de organisaties in het land zou daar al mee te maken hebben gekregen. Bedrijven ontvangen bijvoorbeeld een mail met een document dat alle voorzorgsmaatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie opsomt. Wie doorklikt, haalt Ostap Trojan Downloader binnen, een gekende Trickbot-downloader die ontworpen is om privégegevens van gebruikers te stelen.