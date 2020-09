De Livia Group heeft een groot deel van de bedrijfstak Professional Solutions van IRIS Group overgenomen, een onderneming van Canon. Het gaat om de onderdelen Hybrid Technology Solutions, International Organizations, Managed Services en Staffing and Sourcing.

De voormalige bedrijven van IRIS blijven opereren onder het merk Westpole. Ze beschikken over expertise op het gebied van Managed Services, Business Process Management, cloud computing en cybersecurity. Daarnaast beheren de bedrijven van de Westpole groep de strategische informatiesystemen van zowel overheidsinstellingen in België, Luxemburg en Italië, als van de Europese Unie.

De groep heeft 600 werknemers in dienst, verdeeld over acht kantoren in Europa, en zal een omzet realiseren van bijna 100 miljoen euro.

Westpole zal geleid worden door Massimo Moggi, de manager die al verantwoordelijk is voor het Italiaanse Westpole S.p.A. Moggi kan bogen op een langdurige ervaring in het leiden van ICT-bedrijven in Europa en de VS. In 2018 was hij verantwoordelijk voor de succesvolle afsplitsing van Westpole S.p.A. van Hitachi en de herlancering van de onderneming.

