Een van de grootste havens van Portugal is op eerste kerstdag getroffen door een cyberaanval. Die is ondertussen opgeëist door de ransomwaregroepering Lockbit.

Op kerstdag werd de Administração do Porto de Lisboa, een van de grootste havens van Portugal, getroffen door een cyberaanval. De aanval zou slechts een beperkte impact hebben gehad op de dagelijkse werkzaamheden in de haven. Techsite BleepingComputermeldt nu dat de aanvallers de Portugese haven proberen af te persen.

Ransomwarebende Lockbit claimt data te hebben buitgemaakt en dreigt die te publiceren indien de autoriteit niet voor 18 januari betaalt. De aanvallers eisen anderhalf miljoen voor het vernietigen van de data. Het is onduidelijk of Administração do Porto de Lisboa overweegt tot betaling over te gaan.De aanvallers stellen veel informatie te hebben buitgemaakt, zowel met betrekking tot werknemers als de haven zelf. Onder meer financiële rapportages, bedrijfsgevoelige informatie en klantgegevens zouden zijn gestolen.

