Over heel de wereld zijn er lockdowns en dat heeft gevolgen voor het kijkgedrag van mensen. Zo worden er meer illegale films en tv-series gedownload.

Het verschijnsel is over heel de wereld goed te merken. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van cijfers van MUSO, een Londens bedrijf dat tools tegen online piraterij verkoopt.

MUSO onderzocht de data van de laatste zeven dagen in de maand maart en vergeleek die met de laatste zeven dagen in februari. In maart gingen heel wat landen in lockdown, waardoor heel wat mensen een bezigheid zochten. Ze gingen op het internet op zoek naar illegale websites waar je films kan streamen of downloaden.

In de Verenigde Staten is er een stijging van 41,4 procent merkbaar, in het Verenigd Koninkrijk bedraagt dit 42,5 procent en ook in Italië (66 procent), Spanje (50,4 procent) en Duitsland (35,5 procent) lagen de cijfers een stuk hoger.

Wel is er een stevig verschil in de zoektocht naar tv-reeksen of films. In vrijwel alle landen is er een veel grotere stijging naar sites die films aanbieden dan zij die zich vooral op tv-piraterij toelichten. Zo ligt de stijging in de VS slechts op 8,7 procent voor TV-gerelateerde sites, ten opzichte van de 41,1 procent voor filmpiraterij.

De bron van de cijfers verdient wel enige toelichting. Zo is niet bekend hoe MUSO haar cijfers verzamelt, welke piraterijsites het monitort en hoe het cijfers over de bezoeken aan die websites verzamelt. Tegelijk is het bedrijf als verkoper van producten om piraterij te beperken niet de meest objectieve bron om er op te wijzen dat er meer piraterij is.

