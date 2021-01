Met de RoomMate en een grote en kleinere Rally Bar heeft Logitech drie nieuwe professionele oplossingen voor videoconferencing in huis. Alle apparaten werken samen met software als Teams en Zoom, en hebben daar zelfs geen computer voor nodig.

De Rally Bar en Rally Bar Mini zijn ontworpen voor respectievelijk middelgrote en kleinere vergaderruimtes. Met hun brede, langwerpige design hebben de toestellen meer weg van een soundbar dan van een webcamera. Er gaat dan ook flink wat audiotechnologie in schuil, zoals ultra-low distortion luidsprekers voor een ruimtevullende klank met een anti-vibratiesysteem dat trillingen minimaliseert. Enkele slimme microfoons pikken de stemmen van iedere aanwezige persoon op en focussen op helderheid door de actieve spreker naar de voorgrond te halen. Ongewenst achtergrondgeluid wordt daarbij automatisch weggefilterd.

Met of zonder computer

De twee Rally Bars omvatten twee camera's en bieden een beeldkwaliteit tot maximaal 4K (ultrahoge definitie). Het grootste model is in staat om 5x optische zoom toe te passen zonder kwaliteitsverlies, welke digitaal kan worden opgevoerd tot 15x zoom. De toestellen worden geleverd met ingebouwde ondersteuning voor Microsoft Teams Rooms op Android en de Zoom Room-app, waarbij Zoom direct beschikbaar is. Via USB kunnen de systemen ook met een computer worden verbonden, voor keuze uit andere tools zoals GoTo, Pexip en RingCentral.

Beide apparaten zijn beschikbaar in de kleuren Graphite en White. De richtprijs van de Rally Bar bedraagt 3.999 euro, de Rally Bar Mini verwisselt voor 2.999 van eigenaar.

Draadloze microfoons

Daarnaast stelde Logitech ook nog de RoomMate voor, een modulaire oplossing voor videoconferencing die bestaat uit een losse camera, twee luidsprekers, draadloze microfoons voor op de tafel(s) en een centrale hub voor alle aansluitingen. Prijzen van dit systeem, dat kan worden uitgebreid tot vergaderingen met 46 deelnemers, beginnen bij 999 euro.

Op het moment van schrijven is alleen nog maar de Logitech Rally Bar beschikbaar. De Rally Bar Mini en Logitech RoomMate volgen op een later moment.

De volledige productfamilie met van links naar rechts: de Rally Bar Mini, Rally Bar en RoomMate. © Logitech

