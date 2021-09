De volgende generatie randapparatuur van Logitech zal worden uitgerust met Logi Bolt. Het betreft een nieuwe technologie om op een veilige en platformonafhankelijke manier draadloos verbinding te maken met onder meer muizen en toetsenborden.

Met de introductie van Logi Bolt wil de hardwarefabrikant naar eigen zeggen voldoen aan de veranderende behoeften van de hedendaagse zakelijke IT. 'De technologie maakt het voor bedrijven mogelijk om hun diverse personeelsbestand productief, samenwerkend en veilig te houden, waar ze ook werken', zegt Joseph Mingori, algemeen directeur (B2B) bij Logitech.

'Veiliger en krachtiger'

Logi Bolt wil zich vooral van andere draadloze technologie onderscheiden door een betere beveiliging, een krachtiger signaal en platformonafhankelijke compatibiliteit. Zo zorgt Logi Bolt, via een nieuwe USB-ontvanger, voor een veilig niveau van draadloze connectiviteit voor Logitech-muizen en -toetsenborden met Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4 (tevens bekend als Secure Connections Only Mode).

Logitech claimt verder dat Logi Bolt een sterker signaal biedt met een betrouwbare, drop-off-vrije verbinding tot tien meter. 'Dat geldt zelfs in ruimten met veel gelijktijdige draadloze signalen, waarbij de latency van Logi Bolt tot acht keer lager ligt dan bij andere veelgebruikte ontvangers.'

Logitech-apparaten met Logi Bolt-technologie zouden tot slot compatibeler zijn dan de meeste oplossingen van de concurrentie. 'Ze werken met zowat elk besturingssysteem en platform, inclusief maar niet beperkt tot: Windows, macOS, iOS, iPadOS , Linux, Chrome OS en Android. Zodoende kunnen IT-managers efficiënt sourcen, kopen en distribueren zonder compatibiliteits- of verbindingsproblemen', klinkt het nog in het persbericht van Logitech.

De eerste zakelijke producten met de nieuwe Logi Bolt-technologie verschijnen in de komende weken en maanden op de markt.

