De Britse regering heeft vrijdag een serie maatregelen aangekondigd om de macht van digitale reuzen als Facebook en Google te beperken, zowel naar het gebruik van persoonlijke gegevens als naar onlinereclame toe.

De nieuwe gedragscode moet de concurrentie verbeteren en de consumenten beschermen, aldus de regering. Die heeft in juli door de concurrentiewaakhond gedane voorstellen opgevolgd en die maakte zich zorgen omtrent de dominantie van de Amerikaanse giganten.

Rem op innovatie

Bedoeling is dat consumenten keuzes zullen kunnen maken en dat kleine ondernemingen niet uit de boot vallen. Londen erkent wel de voordelen van de grote platforms, maar stelt een 'machtsconcentratie van een klein aantal digitale bedrijven' vast. Dit remt de groei in de sector af, zet een rem op innovatie en kan negatieve effecten voor de samenleving hebben.

De nieuwe code kan de platforms dwingen transparanter te zijn wat betreft de aangeboden diensten en omtrent de manier waarop zij met persoonlijke data omgaan.

