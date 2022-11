De Britse concurrentiewaakhond start een diepgaand onderzoek naar de dominantie van Apple en Google op de markt van 'cloud gaming' (computerspellen op externe servers) en inzake webbrowsers op mobiele toestellen. Dat heeft de Competition and Markets Authority (CMA) aangekondigd.

De twee Amerikaanse giganten 'hebben een doeltreffend duopolie op mobiele ecosystemen, dat hen toelaat om besturingssystemen, app-winkels en webbrowsers op mobiele toestellen in een wurggreep te houden', stelt de concurrentiewaakhond. Er wordt daarom een onderzoek gestart naar 'de manier waarop Apple en Google de mobiele browsermarkt domineren en hoe Apple 'cloud gaming' beperkt' in zijn App Store.

De waakhond wijst erop dat in het Verenigd Koninkrijk 97 procent van het mobiel surfen in 2021 via browsers van Apple of Google gebeurde. Daarnaast doen meer dan 800.000 Britten aan 'cloud gaming'.

'Bepaalde beperkingen zijn nodig'

Het onderzoek van de CMA zal ook rekening houden met de standpunten van de onderzochte bedrijven. Zo hebben Apple en Google laten weten dat bepaalde beperkingen nodig zijn om de gebruikers te beschermen, klinkt het. Zo'n onderzoek kan tot anderhalf jaar duren.

De Britse concurrentieautoriteit voert verschillende onderzoeken naar de grote spelers (Google, Apple, Facebook en Amazon, ook wel Gafa genoemd) op de onlinemarkt. Ook andere waakhonden, zoals de Europese Commissie en de Amerikaanse autoriteit FTC, hebben dergelijke dossiers lopen.

