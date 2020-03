De live gezichtsherkenning van de Londense politie staat nog niet op punt. Uit duizenden voorbijgangers werden acht verdachten geïdentificeerd. Maar zeven daarvan werden fout aangeduid.

De Metropolitan Police, de politie van de Britse hoofdstad, heeft cijfers vrijgegeven van drie dagen waarop de live facial recognition (LFR) werd gebruikt: 11 februari, 20 februari en 27 februari. Daarbij werden voorbijgangers vergeleken met een lijst van enkele duizenden gezochte personen. De bedoeling is dat de beelden van voorbijgangers nadien telkens worden verwijderd.

Op die eerste dag werden 4.600 gezichten gescand zonder match. Op 20 februari was het systeem stuk en werd er niemand gescand. Op 27 februari werden er ter hoogte van Oxford Circus 8.600 voorbijgangers gescand en vergeleken met een lijst van 7.292 gezochte personen. Daarbij kwamen acht alerts (mogelijke matches) uit het systeem.

Van die acht waren twee matches duidelijk foutief geïdentificeerd. Van de overige zes werden er vijf tegengehouden door de politie maar bleek het ook om foutieve matches te gaan. Een persoon werd wel correct geïdentificeerd en gearresteerd.

Het is niet de eerste keer dat bekend raakt dat de gezichtsherkenning in Londen niet feilloos werkt. Afgelopen zomer nog raakte bekend dat de universiteit van Essex het systeem bestudeerde en bij een totaal van 42 matches maar liefst 34 keer vals alarm sloeg.

The Register merkt op dat om die reden de Schotse regering de technologie momenteel weigert. Volgens de Schotse overheid geeft het systeem vooral bij vrouwen, zwarten, aziaten en etnische minderheden vaker valse matches. Ook de Londense activistengroep Big Brother Watch gebruikt de cijfers om er op te wijzen dat gezichtsherkenning buitenproportioneel en inaccuraat is. De organisatie spreekt van een inbreuk op mensenrechten en basisvrijheden.

