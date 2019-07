Passagiers op de London Underground zouden in de volgende jaren overal op het metronetwerk moeten kunnen bellen en surfen.

Dat heeft Transport for London aangekondigd. De organisatie plant 4G-toegang voor het volledige metronetwerk. Er zijn op dit moment 260 wi-fi punten in de stations van de London Underground en op sommige van de Transport for London treinstellen zelf, maar het is niet in alle tunnels mogelijk om te blijven scrollen door je Twitter feed. Daar moet nu verandering in komen.

De werken beginnen met een testtraject op de Jubilee line, waar tegen maart volledig mobiele toegang zou moeten zijn op zowel de perrons als in de tunnels en in de wandelgangen. Voor het project zou er zo'n 2.000 kilometer aan extra bekabeling moeten worden gelegd.