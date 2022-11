OutSystems lijft Ionic in, leverancier van een ontwikkelingsplatform voor mobiele apps. Met de overname combineert Outsystems in zijn portfolio low-code met openbronontwikkeling.

Applicatie-ontwikkelaar Outsystems is wereldwijd een grote naam in de wereld wan low code en 'high performance' ontwikkeling, specifiek voor enterprise-bedrijven. Met Ionic haalt het nu een bedrijf aan boord dat zich specialiseert in openbronprojecten, voornamelijk voor webapplicaties en mobiele apps. Ook hier ligt de focus op gebruiksvriendelijkheid voor de ontwikkelaar, en de mogelijkheid om apps te bouwen met ingebouwde beveliging en schaalbaarheid.

Een en ander moet klanten meer mogelijkheden geven in de tools die ze gebruiken om hun applicaties te bouwen. 'Ionic hanteert net als OutSystems een haarscherpe focus op het waarborgen van een optimale ervaring voor developers. Samen zullen we onze inspanningen opvoeren om softwareteams in staat te stellen hun prestaties ingrijpend te verbeteren,' aldus Paulo Rosado, CEO en oprichter van OutSystems, in een persbericht. Ionic blijft onafhankelijk opereren en zal zijn wereldwijde ontwikkelaars blijven ondersteunen.

Applicatie-ontwikkelaar Outsystems is wereldwijd een grote naam in de wereld wan low code en 'high performance' ontwikkeling, specifiek voor enterprise-bedrijven. Met Ionic haalt het nu een bedrijf aan boord dat zich specialiseert in openbronprojecten, voornamelijk voor webapplicaties en mobiele apps. Ook hier ligt de focus op gebruiksvriendelijkheid voor de ontwikkelaar, en de mogelijkheid om apps te bouwen met ingebouwde beveliging en schaalbaarheid. Een en ander moet klanten meer mogelijkheden geven in de tools die ze gebruiken om hun applicaties te bouwen. 'Ionic hanteert net als OutSystems een haarscherpe focus op het waarborgen van een optimale ervaring voor developers. Samen zullen we onze inspanningen opvoeren om softwareteams in staat te stellen hun prestaties ingrijpend te verbeteren,' aldus Paulo Rosado, CEO en oprichter van OutSystems, in een persbericht. Ionic blijft onafhankelijk opereren en zal zijn wereldwijde ontwikkelaars blijven ondersteunen.