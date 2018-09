LRM investeert in Duits bedrijf

Silicon Line maakt optische verbindingen voor elektronica. De technologie, die dunne, lichtgewicht kabels produceert die ook over grotere afstanden nog snelle verbindingen mogelijk maken, moet een alternatief vormen voor de klassieke koperen kabels, zowel in consumentenelektronica als in industriële omgevingen.

De kapitaalsronde werd geleid door Capital-E, maar in deze kapitaalsronde investeerden ook LRM, Munich Venture Partners en Unixtar. Met het extra geld wil het bedrijf onder meer de productie versnellen en upgrades uitvoeren aan de fabriek in Hasselt.

Noot van de redactie: In eerder berichtgeving meldden we onterecht dat de Belgische start-up Silicon Line geld ophaalde. Het gaat echter om het Duitse Silicon Line Gmbh, het moederbedrijf.