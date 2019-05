BlooLoc krijgt een investering van twee miljoen euro van LRM. Daarmee wil het bedrijf haar indoor positioneringstechnologie uitbreiden.

BlooLoc bestaat sinds 2014 en focust zich op nauwkeurige indoor positionering van personen en voorwerpen. Het wil zo locaties slimmer maken en het verschil maken op plaatsen waar het GPS-signaal niet werkt.

Het bedrijf is vandaag al actief in Canada, Dubai, Slowakije en de VS. Met de investering van LRM wil het bedrijf verder uitbreiden in de Benelux, Midden-Oosten en Amerika.

Praktisch werkt BlooLoc met sensoren die in een ruimte worden geplaatst waardoor, in combinatie met een plattegrond een exacte positionering van een persoon of voorwerp mogelijk is. De technologie wordt in de VS onder meer ingezet om senioren te lokaliseren in een woonzorgcentrum. In Doha worden er meer dan zevenduizend kinderen en 116 schoolbussen mee gevolgd.

In België gaat BlooLoc onder meer een app voor de Corda Campus opzetten, waar het bedrijf ook haar kantoren heeft. Die moet bezoekers vlot door de gangen tot aan de juiste deur van een bedrijf leiden.

"De meeste mensen zijn reeds bekend met Google Maps, maar Google Maps werkt niet meer eens men een gebouw binnengaat. De app van BlooLoc veegt dit probleem van de baan en navigeert je feilloos langs de kortste route," zegt CEO Dirk Callaerts. "De app toont ook herkenningspunten zoals boompjes, trappen en meetingpoints in 3D, zodat je nooit je oriëntatie verliest en dus niet meer verloren kan lopen."