Luc Neysens start op 27 september als CIO & CISO (Chief Information Security Officer) bij Roularta Media Group (RMG), de multimediagroep waartoe ook Data News behoort. Zijn komst versterkt het leiderschap van de afdeling Projecten & Ontwikkeling (voordien IT).

RMG heeft een ambitieuze portefeuille van informatietechnologische projecten. De komende maanden rolt de groep tientallen projecten uit. De afdeling Projecten & Ontwikkeling vervult een sleutelrol in succesvolle innovatie bij RMG. Die innovatie sluit naadloos aan op de bestaande systemen en architectuur.

Verdere digitalisering

Neysens (50) kan bogen op 17 jaar ervaring op het gebied van ITC-ontwikkeling en -infrastructuur, business intelligence en security. Hij was actief in diverse sectoren en bij zowel grote bedrijven als start-ups. Neysens werkte eerder onder meer bij Belgacom, Telenet, Ericsson, Isabel, Base en House of HR.

'Ik kijk ernaar uit om bij te dragen tot de verdere digitalisering van Roularta Media Group. De informatietechnologische projecten in ontwikkeling bij RMG zijn van een groot strategisch belang. Samen met de teams van Projecten & Ontwikkeling wil ik die projecten tijdig en efficiënt opleveren', aldus Luc Neysens.

