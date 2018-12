Luchthaven Gatwick terug open na dronepaniek

Sinds woensdagavond werden meermaals drones gezien in de buurt van London Gatwick. Als gevolg daarvan werd de luchthaven, de tweede grootste van Groot-Brittannië, gesloten voor vluchten.

De politie krijgt steun van militaire experten in de klopjacht op de dader(s). Ook zijn sluipschutters en een helikopter ingezet. De politie overwoog onder meer om de drone neer te schieten. Tot dusver konden de drone(s) en de verantwoordelijke(n) echter niet gevonden worden. De dader van de drone-activiteit riskeert tot vijf jaar cel, waarschuwde de Britse premier Theresa May eerder vandaag.

De sluiting van de tweede grootste luchthaven van het UK leidt dan ook tot heel wat hinder. Donderdag werden 760 vluchten, goed voor 110.000 passagiers, geannuleerd. Ryanair kondigde aan dat ze al haar vluchten vrijdag omleidt naar de luchthaven van Stansted, ten noordoosten van Londen.

De start- en landingsbaan van de luchthaven London Gatwick lijkt sinds vrijdagochtend terug beschikbaar. Een beperkt aantal vliegtuigen is gepland voor vertrekkende en aankomende vluchten, zo stelt de luchthaven in een bericht op de website, dat omstreeks 07.15 uur Belgische tijd is gepubliceerd.