De veelbesproken e-gates op Brussels Airport verdwijnen. "We gaan ze vervangen door een performanter systeem", zegt de federale politie in de kranten van Mediahuis.

De e-gates, die amper vijf jaar in gebruik zijn en die 2,4 miljoen kostten, waren een paradepaardje van toenmalig ­minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Ze waren het sluitstuk in de beveiliging van de luchthaven tegen aanslagen.

Maar de poortjes, die het gezicht van de passagier vergelijken met de foto op zijn paspoort en pas opengaan bij een match, waren vaker defect dan niet. "Een verspilling van belastinggeld", klinkt het bij de ­politievakbonden. "Hopelijk werkt het nieuwe systeem beter." Wanneer dat er komt en hoeveel het gaat kosten, is nog niet duidelijk.

De leverancier van de technologie is Vision-Box. Die werd in oktober 2017 al in gebreke gesteld omdat er toen al sprake was van softwareproblemen waardoor de wachttijd aan de poortjes opliep.

Het project werd in 2014 aangekondigd en ging in 2015 van start, eerst nog met een een proefproject van zes poorten. Vandaag zijn er 24 in gebruik. Reizigers met een EU-paspoort passeren de gezichtsherkenning wanneer ze naar een bestemming buiten de Shengenzone vliegen.

