VR is dé shit, maar zolang slechts een minderheid een echte VR-bril heeft, zal de technologie nooit doorbreken. Om ook mensen die zo'n aanschaf nog niet willen doen te overtuigen, ontwikkelde de Brusselse start-up LucidWeb een browserplatform dat je ook zo een idee geeft.

Na een carrière bij Accenture & NetLog belande Leen Segers in Londen, en in de wereld van de videotechnologie. Het was daar dat ze kennis maakte met 2D-video of 'flatties', en white-label video platformen die video toegankelijk maken voor het grote publiek via de browser. In 2015, na een eerst VR-ervaring, begreep ze dat distributie ook een uitdaging zou worden in de wereld van 3D, en dus ook kansen bood. Dus richtte ze LucidWeb op, een start-up die zich met een missionarisachtige drang toelegt op de verspreiding van de VR/AR.

Hoe? Door een platform te ontwikkelen dat de ietwat onstabiele XR-standard toch werkbaar krijgt in een klassieke browseromgeving, en dat zowel mobiel, desktop als in de VR headset. 'Daarmee willen we zorgen dat grote VR-producties meer mensen kunnen bereiken', klinkt het. 'We willen zeker niet de klassieke VR-bril vervangen, maar vooral zorgen dat een groter publiek ontdekt wat mogelijk is.'

Met de technologie die Segers zo ontwikkelde, maakte ze eerst custom-madetoepassingen voor klanten als VRT en RTE. 'Zo creëerden we voor 'Vranckx' een film waarin zes Congolese vrouwen hun hoop voor het nieuwe regime van premier Tshisekedi uitspraken', zegt ze. 'Op het filmfestival van Venetië, eind augustus, gingen we dan weer een stap verder, en gebruikt het festival onze player, - ondersteund door ons kersvers platform LucidWeb Pro- om zo vijf exclusieve VR-films via de online publicatie VRrOOm beschikbaar te maken.

Daarmee mikt LucidWeb voorlopig niet op de gewone man. 'Eerder werken we B2B2C, in een klassiek SaaS-model. Onze technologie is dus vooral te gebruiken als white label-technologie, zoals in dat voorbeeld van de VRT. De gewone kijker zal niet doorhebben dat hij onze technologie gebruikt, maar gebruikt ze wel. Ons portaal richt zich vooral op de grote producenten, die zo zonder veel moeite of tussenkomst van 3D-designers of 3D developers hun content beschikbaar kunnen maken. Ze uploaden één keer, en krijgen één url die werkbaar is in alle browsers, ook op smartphones, tablets, desktop en headsets. Dat is voor hen veel kosteneffectiever en gemakkelijker dan het bouwen en beschikbaar stellen van verschillende native apps.'

Leen Segers © .

Om verder te groeien denkt Segers er aan om in eerste instantie verder het pad van de Europese publieke omroepen te bewandelen. Deals met VRT en het Ierse RTE werden eind september aangevuld met een project voor ARTE France, en Segers kijkt ook al verder. 'Ook in Groot-Britannië, Nederland en Duitsland hebben we al gesprekken. We zien onszelf dan ook nadrukkelijk als een Europees bedrijf, al sluiten we niet uit dat we later ook naar de Verenigde Staten trekken.'

Gebootstrapped met die custom opdrachten, richtte Segers het bedrijfje LucidWeb op met steun van imecs iStart. In 2018 volgde een kapitaalinjectie van enkele business angels waaronder Stefan Schippers en anderen die via BAN Vlaanderen en KBC Start It aan boord kwamen. Samen brachten ze 100.000 euro samen, waarboven de start-up nog een banklening wist te verzekeren. 'Ondertussen zijn we bezig aan een volgende ronde, ook met business angels, die we eind dit jaar en begin volgend jaar willen afronden.'